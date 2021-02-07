Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса и лечения плазмой

Лечение от COVID-19 людей с ослабленной иммунной системой плазмой переболевших может способствовать возникновению новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых, опубликованное в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Медики описывают случай пациента с COVID-19, чья иммунная система была ослаблена борьбой с онкологическим заболеванием на протяжении восьми лет. Сначала его лечили противовирусным препаратом "Ремдесивир", а после стали вводить плазму с антителами человека, переболевшего COVID-19. Параллельно с лечением ученые исследовали изменения в геноме вируса.

По данным исследователей, после двух курсов лечения "Ремдесивиром" коронавирус почти не мутировал, зато после введения плазмы были отмечены значительные изменения вируса, в том числе в важнейшем спайковом белке, с помощью которого коронавирус прикрепляется и заражает здоровые клетки организма. Новые штаммы вируса оказались более заразными и менее восприимчивыми к нейтрализующим антителам.

Как отмечается, лечение антителами не навредило пациенту, но и явной пользы не принесло. Спустя 102 дня после госпитализации он скончался.

Авторы статьи делают вывод, что у людей с ослабленной иммунной системой следует с осторожностью применять лечение антителами.