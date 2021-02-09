Стоимость биткойна впервые превысила $46 тыс.
Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 18,97% - до $46,246 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 02:28 мск, передает Trend со ссылой н ТАСС.
В пике стоимость биткойна достигала отметки в $46,750 тыс.
Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.
Котировки растут на новостях о том, что компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.
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