Стоимость биткойна впервые превысила $46 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 18,97% - до $46,246 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 02:28 мск, передает Trend со ссылой н ТАСС.

В пике стоимость биткойна достигала отметки в $46,750 тыс.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

Котировки растут на новостях о том, что компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.