Генеральный совет ВТО рассмотрит 15 февраля вопрос о назначении нового гендиректора

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) проведет 15 февраля специальное заседание, посвященное назначению генерального директора. Об этом информировала во вторник журналистов женевская штаб-квартира ВТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Специальное заседание Генерального совета ВТО состоится 15 февраля 2021 года, в 15:00 по женевскому времени (18:00 GMT+4), для рассмотрения назначения следующего генерального директора ВТО", - говорится в сообщении.

Пост гендиректора остается вакантным с 31 августа прошлого года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу.