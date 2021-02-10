ВОЗ сообщила о снижении числа заразившихся коронавирусом за неделю на 17%

Число заразившихся коронавирусом снизилось за период с 1 по 7 февраля в мире на 17%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четвертую неделю подряд число сообщений о новых случаях заражения снижается", - констатировали в ВОЗ. За прошлую неделю было зарегистрировано 3 153 426 заразившихся (на 17% меньше, чем неделей раньше) и 88 369 летальных исходов (на 10% меньше). По состоянию на 7 февраля в мире насчитывалось 105 429 382 случая инфицирования и 2 302 614 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 22%) и Европе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 17%). Смертность в этих регионах также упала - соответственно на 30%, 13% и 4%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 16%).