ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм 501Y.V2 присутствовал по состоянию на 8 февраля в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше, а штамм P.1 распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.