Более 413 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

В мире 12 февраля 2021 00:28 (UTC+04:00)
Более 413 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 413 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,7 тыс., превысив 2,34 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:01 мск 11 февраля в ВОЗ поступили сведения о 106 991 090 инфицированных и 2 347 015 умерших. Число заразившихся увеличилось на 413 858, умерших - на 12 787.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (185 832), на втором месте - регион Европы (160 815), на третьем - Восточное Средиземноморье (24 861).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 923 756. Далее следуют Индия (10 871 294), Бразилия (9 599 565), Россия (4 027 748), Великобритания (3 985 165), Франция (3 328 987), Испания (3 023 601), Италия (2 668 266), Турция (2 556 837), Германия (2 310 233), Колумбия (2 166 904) и Аргентина (1 993 295).

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