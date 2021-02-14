Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
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В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы
Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат
Узбекистан и Китай провели переговоры по развитию сотрудничества между органами прокуратуры двух стран
В январе 2021 года капиталовложения в социально-экономическое развитие Азербайджана превысили 720 млн манатов
Грузия и Узбекистан будут работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру
Госслужба Азербайджана обратилась к работодателям, не заключившим договора по обязательному страхованию