Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции и с тех пор находился под наблюдением врачей.