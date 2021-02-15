В мире за сутки выявили более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 108,15 млн, увеличившись за сутки более чем на 300 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 7,7 тыс., превысив 2,38 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 108 153 741 инфицированном и 2 381 295 умерших. Число заразившихся увеличилось на 300 530, умерших - на 7 776.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (122 528), на втором месте - Северная и Южная Америка (115 652), на третьем - Восточное Средиземноморье (22 938).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 130 272. Далее следуют Индия (10 904 940), Бразилия (9 765 455), Россия (4 071 883), Великобритания (4 027 110), Франция (3 390 070), Испания (3 041 454), Италия (2 710 819), Турция (2 579 896), Германия (2 334 561), Колумбия (2 185 169) и Аргентина (2 021 553).