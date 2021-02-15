ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рекомендует делать обязательными сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу в качестве требования для путешественников. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ не рекомендует в настоящее время делать обязательным подобные сертификаты, - отметил он. - В противном случае у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того, чтобы разрешить своим жителям путешествовать".

"Однако мы намерены продолжать обсуждать этот вопрос в будущем, - подчеркнул Райан. - Его на регулярной основе рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям".