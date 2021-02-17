ВОЗ сообщила, что смертность от коронавируса снизилась в мире за неделю на 10%

Число заразившихся коронавирусом снизилось с 8 по 15 февраля в мире на 16%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Эти данные приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться", - констатировали в ВОЗ. За прошлую неделю было зарегистрировано 2 726 974 заразившихся (на 16% меньше, чем неделей раньше) и 81 340 летальных исходов (на 10% меньше). По состоянию на 15 февраля в мире насчитывалось 108 246 992 случая инфицирования и 2 386 717 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 20%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20%), Европе (на 18%), а также в Северной и Южной Америке (на 16%). Смертность в этих регионах также упала - соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. Снижение летальности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 9%), Восточном Средиземноморье (на 9%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,3 млн человек и умерли более 44 тыс. В Европе зарегистрировано более 968 тыс. новых случаев инфицирования и более 33 тыс. летальных исходов. В Восточном Средиземноморье врачи выявили более 170 тыс. заразившихся, умерли более 2,5 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 673 тыс. Далее следуют Бразилия (более 318 тыс. новых случаев), Франция (более 127 тыс.), Россия (более 104 тыс.), Великобритания (более 97 тыс.), Италия (более 85 тыс.), Индия (более 78 тыс.), Мексика (более 66 тыс.), Индонезия (более 63 тыс.), Турция (более 55 тыс.).