Более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 109,21 млн, увеличившись за сутки более чем на 348 тыс. Согласно последним опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 8,2 тыс., превысив 2,41 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 109 217 366 инфицированных и 2 413 912 умерших. Число заразившихся увеличилось на 348 150, умерших - на 8 251.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (152 337), на втором месте - регион Европы (130 891), на третьем - Восточное Средиземноморье (27 006).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 433 718. Далее следуют Индия (10 937 320), Бразилия (9 866 710), Россия (4 112 151), Великобритания (4 058 472), Франция (3 429 726), Испания (3 096 343, Италия (2 739 591), Турция (2 602 034), Германия (2 350 399), Колумбия (2 198 549) и Аргентина (2 029 057).