NASA получило первый снимок с марсохода Perseverance
Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") успешно совершил посадку на Красной планете и уже переслал два снимка. Об этом сообщили в четверг в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса", - сказала диспетчер трансляции. В НАСА уточнили, что были присланы уже два снимка с поверхности Марса.
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