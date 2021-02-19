Стоимость биткойна впервые превысила $54 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии рос на 5,41% и в пике достигал $54,393 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk. передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 20:38 (GMT+4), биткойн ускорил рост до 5,8% и находился на уровне $54,612 тыс.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Ранее капитализация биткойна превысила $1 трлн.