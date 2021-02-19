США выделят $2 млрд на программу Всемирной организации здравоохранения COVAX

США внесут вклад в размере $2 млрд в программу COVAX, действующую при Всемирной организации здравоохранения и призванную содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю о том, что США делают взнос в размере $2 млрд в программу COVAX", - сказал он.

Байден также отметил, что вместе с борьбой против пандемии необходимо "укреплять международные системы здравоохранения и создавать системы раннего предупреждения для обнаружения, предотвращения и реагирования на будущие биологические угрозы".