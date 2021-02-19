В NASA рассчитывают в ближайшие дни получить первую аудиозапись с марсохода Perseverance

В мире 19 февраля 2021 23:54 (UTC+04:00)
В NASA рассчитывают в ближайшие дни получить первую аудиозапись с марсохода Perseverance

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывают получить первую аудиозапись с марсохода Perseverance ("Настойчивость"), сделанную им при приземлении, в конце выходных или начале следующей недели. Об этом сообщил в пятницу главный инженер проекта Адам Стелцнер на пресс-конференции в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что если все будет хорошо, то где-то на выходных мы будем знать, удалось ли ее сделать. Получить саму запись мы сможем или в конце выходных, или в начале следующей недели", - сказал он.

Марсоход Perseverance оборудован двумя микрофонами. Они должны были записать звук при посадке аппарата для дальнейшего изучения. Также планируется изучить звук при бурении образцов на поверхности планеты. Это позволит сделать выводы о твердости породы. Кроме того, анализ аудиозаписей позволит получить новые данные об атмосфере Марса, полагают специалисты.

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