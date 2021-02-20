Стоимость биткойна превысила $56 тыс.
Биткойн в ходе торговой сессии рос на 8,86% и в пике достигал $56,175 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Coindesk. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным на 00:33 мск, биткойн рос на 8,56% и находился на уровне $56,018 тыс.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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