Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 111 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 111 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, коронавирусом заразились 111 073 086 человек. Из них 2 460 489 человек умерли, 62 616 930 человек выздоровели.
Больше всего выявленных случаев инфицирования (28 076 766) приходится на США, далее следуют Индия (10 991 651) и Бразилия (10 139 148).
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