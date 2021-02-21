Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 111 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 111 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, коронавирусом заразились 111 073 086 человек. Из них 2 460 489 человек умерли, 62 616 930 человек выздоровели.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (28 076 766) приходится на США, далее следуют Индия (10 991 651) и Бразилия (10 139 148).