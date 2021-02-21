В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram сообщают о неполадках в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
93% юзеров жалуются на проблемы с подключением, а еще 6% на невозможность отправить сообщение.
Проблемы с мессенджером отмечают на территории Украины, Беларуси и России.
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