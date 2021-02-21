В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщают о неполадках в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

93% юзеров жалуются на проблемы с подключением, а еще 6% на невозможность отправить сообщение.

Проблемы с мессенджером отмечают на территории Украины, Беларуси и России.