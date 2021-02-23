ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от коронавируса для людей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сейчас не располагает информацией о том, что какие-либо вакцины от коронавируса могут представлять опасность для людей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.
По ее словам, каждая страна занимается таким мониторингом безопасности самостоятельно, а ВОЗ, в свою очередь, занимается координационными аспектами.
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