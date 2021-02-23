В мире за сутки выявили более 280 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 111,41 млн, увеличившись за сутки более чем на 280 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 6,8 тыс., превысив 2,47 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:48 (GMT+4)23 февраля в ВОЗ поступили сведения о 111 419 939 инфицированных и 2 470 772 умерших. Число заразившихся увеличилось на 280 853, умерших - на 6 884.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (121 628), на втором месте - регион Европы (97 003), на третьем - Восточное Средиземноморье (27 600).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 828 370. Далее следуют Индия (11 016 434), Бразилия (10 168 174), Россия (4 189 153), Великобритания (4 126 154), Франция (3 547 055), Испания (3 153 971), Италия (2 818 863), Турция (2 646 526), Германия (2 394 811), Колумбия (2 226 262) и Аргентина (2 069 751).