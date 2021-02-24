Специалисты считают, что около 40 тыс. компьютеров от Apple заражены новым вирусом

Специалисты американской компании Red Canary, занимающейся вопросами кибербезопасности, полагают, что неизвестным хакерам удалось распространить свое программное обеспечение (ПО), предположительно, являющееся вредоносным, среди почти 40 тыс. компьютеров Mac от корпорации Apple. Об этом сообщил во вторник журналистам телеканала ABC представитель Red Canary Брайен Донахью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, специалисты называют указанное ПО Silver Sparrow. До последнего времени оно не попадало в поле зрения экспертов. Как уточнил Донахью, пока нет ясности, с какой именно целью хакеры распространяют эту программу.

"Обычно у вредоносного ПО есть конечное назначение", - констатировал Донахью. "Оно может заключаться в том, чтобы похитить важную информацию, повредить устройство или сервис или же закрыть доступ к данным. В этом случае мы точно не знаем, каково конечное назначение, поскольку мы не видели применения Silver Sparrow во вредоносных целях", - пояснил эксперт.

Вместе с тем Донахью отметил, что часто хакеры применяют для осуществления кибератак сразу несколько элементов ПО. Некоторые из них могут играть вспомогательную роль. Эксперт подчеркнул, что Silver Sparrow имеет признаки вредоносного программного обеспечения, в том числе использует уязвимости операционной системы указанных устройств. Специалисты Red Canary считают, что Silver Sparrow может при необходимости скачать компоненты, которые необходимы для нанесения ущерба.

В Red Canary пока не выдвигали предположений о том, кто создал Silver Sparrow. Донахью считает, что оценки, согласно которым ПО распространено среди примерно 40 тыс. компьютеров, могут быть заниженными.

Представители Apple сообщили ABC, что уже приняли меры для защиты устройств от воздействия указанного ПО. Основанная в 1976 году компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.