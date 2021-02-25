Джонсон пригласил главу ВТО на саммит G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил назначенного генерального директора Всемирной организации торговли (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу на саммит Группы семи (G7), который пройдет в июне этого года в английском Корнуолле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном канцелярией Джонсона по итогам его первого телефонного разговора с недавно утвержденной главой ВТО.
"Премьер-министр надеется на тесное сотрудничество с Оконджо-Ивеалой в ближайшие месяцы и будет рад принять ее в Корнуолле на июньском саммите G7", - отмечается в сообщении.
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