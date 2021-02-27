Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112,64 млн, увеличившись за сутки более чем на 427 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10 тыс., превысив 2,5 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:39 (GMT+4) 26 февраля в ВОЗ поступили сведения о 112 649 371 инфицированном и 2 501 229 умерших. Число заразившихся увеличилось на 427 644, умерших - на 10 093.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (183 039), на втором месте - регион Европы (172 843), на третьем - Восточное Средиземноморье (31 486).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 028 815. Далее следуют Индия (11 063 491), Бразилия (10 324 463), Россия (4 223 186), Великобритания (4 154 566), Франция (3 622 675), Испания (3 180 212), Италия (2 868 435), Турция (2 674 766), Германия (2 424 684), Колумбия (2 237 542) и Аргентина (2 088 187).