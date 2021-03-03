Меры защиты от коронавируса важно поддерживать из-за непредсказуемости его мутаций - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжать поддерживать меры защиты от коронавируса из-за непредсказуемости его мутаций. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новые штаммы [коронавируса] находятся под острым наблюдением всех лабораторий, которые имеют такую возможность. В России тоже проводят генетические исследования. <...> Какие мутации будут и что может их вызвать, никто не может предусмотреть, поэтому очень важно продолжать те [защитные] меры, которые есть", - сказала она.

Вуйнович подчеркнула, что ношение масок, личная гигиена и социальная дистанция - необходимые меры в борьбе с пандемией. "Очень важно сделать все, что возможно: и вакцины, и физическая дистанция, и гигиена, и маски, потому что надо прекратить распространение вируса", - подчеркнула представить ВОЗ в России.