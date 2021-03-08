Глава ВОЗ заявил, что женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии

Последствия охватившей мир пандемии во многих случаях более сильно сказались на женщинах, чем на мужчинах. Это проявилось, в частности, в росте домашнего насилия и снижении возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во многих случаях женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Мы стали свидетелями чудовищного роста насилия в отношении женщин и сокращения доступа к услугам здравоохранения, касающихся пола и репродукции", - сказал он.

"В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин. Женщины несут также дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми", - продолжил гендиректор. Он напомнил, что женщины, составляющие около 70% медицинских работников в мире, в условиях пандемии сыграли "ключевую роль в лечении и спасении жизней".

В связи с отмечаемым 8 марта Международным женским днем Гебрейесус поблагодарил женщин, работающих в сфере здравоохранения, за "продвижение здоровья, сохранение мира безопасным и оказание помощи уязвимым людям".