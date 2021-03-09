В ВОЗ заявили, что поддерживают электронную сертификацию вакцинации от коронавируса

В мире 9 марта 2021 01:44 (UTC+04:00)
В ВОЗ заявили, что поддерживают электронную сертификацию вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полностью поддерживает электронную сертификацию вакцинации от коронавируса. Однако большое значение при этом имеет то, как будут использоваться эти сертификаты, заявила в понедельник на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем электронную сертификацию по ряду причин", - отметила она. Такие сертификаты, заметила эксперт, могут содержать указание на то, какой был введен препарат, способствовать программам по оценке безопасности и эффективности вакцин, помогать докторам при проведении вакцинации.

"То есть электронная сертификация вакцинации имеет массу преимуществ, - подчеркнула О'Брайен. - Однако в данной ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использоваться такие сертификаты". В частности, по ее словам, важно обеспечить сохранность личной информации. Более того, сказала специалист, такие сертификаты не должны использоваться для того, чтобы ограничить возможности людей путешествовать.

С аналогичным утверждением выступил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "На данный момент сертификация вакцинации для путешественников не рекомендуется, поскольку вакцин недостаточно для вакцинации всего населения, - отметил он. - Если мы будем говорить, что вакцинированные люди могут что-то делать, а невакцинированные - не могут, то несправедливость в мире только усугубится".

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