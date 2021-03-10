Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут 12 марта переговоры в видеоформате

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии в пятницу, 12 марта, проведут переговоры по видеосвязи. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу утром президент [США Джо] Байден в виртуальном формате встретится со своими коллегами по "четверке" (формат Четырехстороннего диалога по безопасности - прим. ТАСС) - с премьер-министром Японии [Ёсихидэ] Сугой, премьер-министром Индии [Нарендрой] Моди и с премьер-министром Австралии [Скоттом] Моррисоном", - сказала она.

"Четверка" [с момента своего образования] регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав МИД, [переговоры] в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров [четырех стран]", - добавила Псаки. По ее словам, участники переговоров, как ожидается, обсудят "широкий спектр вопросов", в числе которых пандемия, экономическое сотрудничество и борьба с изменением климата.