Генсек ООН объявил о создании рабочей группы по борьбе с голодом

Рабочая группа по борьбе с голодом будет создана в структуре Секретариата Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решил создать рабочую группу высокого уровня по предотвращению голода под руководством моего заместителя по гуманитарным вопросам Марка Лоукока. Эта рабочая группа будет включать представителей Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Она поможет скоординировать усилия на высоком уровне по предотвращению голода и мобилизовать усилия для помощи наиболее страдающим от него странам", - сказал Гутерриш.

Он обратил особое внимание на то, что голод часто используется в качестве средства ведения войны, например, в Сирии. В других регионах продолжающиеся конфликты затрудняют доставку продовольствия. По оценкам ООН, добавил генсек, 34 млн человек в мире уже испытывают острую нехватку продуктов.

Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество предпринять усилия для борьбы с голодом и прекращения конфликтов, которые способствуют его возникновению. "Победа над голодом - это основа стабильности и мира. Нам надо заниматься проблемами как голода, так и конфликтов, если мы надеемся справиться с этими вызовами", - добавил он.

Заседание Совбеза по борьбе с голодом проводится по инициативе председательствующих в этом месяце в СБ ООН Соединенных Штатов.