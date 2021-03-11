В мире за сутки выявили более 446 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 11 марта 2021 22:49 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 446 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 117,79 млн, увеличившись за сутки более чем на 446 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 2,61 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 20:04 (GMT+4) 11 марта в ВОЗ поступили сведения о 117 799 584 инфицированных и 2 615 018 умерших. Число заразившихся увеличилось на 446 872, умерших - на 9 332.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (200 676), на втором месте - Северная и Южная Америка (164 812), на третьем - Восточное Средиземноморье (36 325).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 879 927. Далее следуют Индия (11 285 561), Бразилия (11 122 429), Россия (4 360 823), Великобритания (4 234 928), Франция (3 894 447), Испания (3 178 442), Италия (3 123 368), Турция (2 821 943), Германия (2 532 947), Колумбия (2 282 372) и Аргентина (2 169 694).

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