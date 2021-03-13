В мире за сутки выявили более 492 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 118,75 млн, увеличившись за сутки более чем на 492 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,63 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 118 754 336 инфицированных и 2 634 370 умерших. Число заразившихся увеличилось на 492 351, умерших - на 9 689.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (204 889), на втором месте - Северная и Южная Америка (188 005), на третьем - Восточное Средиземноморье (51 286).