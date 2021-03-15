Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит во вторник вопросы, связанные с препаратом компании AstraZeneca, применение которого приостановили несколько стран из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, решение о приостановке применения AstraZeneca представляет собой "рутинную практику", которая "показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль". "Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра [16 марта]", - сказал Гебрейесус.