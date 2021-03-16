В мире за сутки выявили более 391 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 16 марта 2021 02:17 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 391 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 119,6 млн, увеличившись за сутки более чем на 391 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 7,1 тыс., превысив 2,64 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 119 603 761 инфицированном и 2 649 722 умерших. Число заразившихся увеличилось на 391 231, умерших - на 7 110.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (166 223), на втором месте - Европа (141 755), на третьем - Восточное Средиземноморье (37 128).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 115 662. Далее следуют Бразилия (11 439 558), Индия (11 385 339), Россия (4 400 045), Великобритания (4 258 442), Франция (4 002 129), Италия (3 223 142), Испания (3 183 704), Турция (2 879 390), Германия (2 575 849), Колумбия (2 299 082) и Аргентина (2 195 722).

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