Более 327 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

В мире 17 марта 2021 00:42 (UTC+04:00)
Более 327 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 119,96 млн, увеличившись за сутки более чем на 327 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 6,6 тыс., превысив 2,65 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:10 (GMT+4) 16 марта в ВОЗ поступили сведения о 119 960 700 инфицированных и 2 656 822 умерших. Число заразившихся увеличилось на 327 255, умерших - на 6 668.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (135 239), на втором месте - Северная и Южная Америка (110 481), на третьем - Восточное Средиземноморье (36 182).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 155 892. Далее следуют Бразилия (11 483 370), Индия (11 409 831), Россия (4 409 438), Великобритания (4 263 531), Франция (4 008 600), Италия (3 238 394), Испания (3 195 062), Турция (2 894 893), Германия (2 581 329), Колумбия (2 303 144) и Аргентина (2 195 722).

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