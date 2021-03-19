В ВОЗ пришли к выводу, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca перевешивает риски. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что на своем заседании, проходившем в онлайн-формате 16-19 марта, комитет рассмотрел поступившие из стран Европы, а также из Индии и других государств мира сведения, касающиеся безопасности препарата AstraZeneca. На основе "тщательного научного изучения имеющейся информации" он пришел к заключению, что полученные данные не указывают на "какой-либо общий рост" проблем со свертываемостью крови, таких как глубокая венозная тромбоэмболия, вследствие применения этой вакцины. "Уровни тромбоэмболических событий, о которых поступили сообщения после вакцинации от COVID-19, соответствуют ожидавшемуся числу", - констатировали эксперты.

Комитет рекомендовал продолжать мониторинг применения всех вакцин против коронавируса. Он согласился с позицией Европейского агентства лекарственных средств, которое планирует продолжать отслеживать "вызывающие подозрение негативные последствия" прививок.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны продолжить прививки вакциной AstraZeneca. Выступая в пятницу на брифинге в Женеве он назвал этот препарат "важным". По его словам, он "особенно важен, потому, что на него приходится более 90% объема вакцин, распределяемых через механизм COVAX. Глава ВОЗ напомнил, что "COVID-19 - это смертельная болезнь", и вакцина производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета "может ее предотвратить". Гендиректор сообщил, что прививки от коронавируса проводят "почти 150 стран". Вместе с тем, мир по-прежнему "сталкивается с серьезными барьерами в том, что касается производства и распределения" препаратов.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта.