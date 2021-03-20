Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Иностранным зрителям нельзя будет приехать на Олимпийские игры в Токио в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи представителей оргкомитета Олимпийских Игр, Международного олимпийского комитета и властей Японии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Японская сторона, чтобы внести определенность в ситуацию для иностранных покупателей билетов (на Олимпиаду) и для прояснения их планов поездок на данном этапе, пришла к выводу, что они не смогут приехать в Японию на время Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в заявлении.

При этом авторы заявления пообещали, что скоро иностранным болельщикам разъяснят механизм возврата средств за билеты.

Агентство "Киодо" отмечает, что организаторы также решили не открывать въезд для иностранных волонтеров. Примерно 10% из 80 тысяч волонтеров являлись иностранными гражданами на тот момент, когда было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Однако власти изучат возможности приезда тех волонтеров, которым трудно подобрать замену в Японии, к примеру, носителей малораспространенных языков.