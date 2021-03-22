Боррель назвал неприемлемым решение Китая ввести санкции против представителей ЕС
Решение Китая ввести санкции против официальных лиц Евросоюза вызывает сожаление и неприемлемо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.
"Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека", - сказал он.
По словам Борреля, ЕС призывает Китай к диалогу с Брюсселем по правам человека. "Мы хотим, чтоб Китай вовлекался в диалог с Евросоюзом по правам человека, а не в конфронтацию", - добавил дипломат.
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