В мире за сутки выявили более 455 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 122,99 млн, увеличившись за сутки более чем на 455 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 7,2 тыс., превысив 2,71 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 122 992 844 инфицированных и 2 711 071 умершем. Число заразившихся увеличилось на 455 964, умерших - на 7 291.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (189 752), на втором месте - Европа (158 026), на третьем - Юго-Восточная Азия (54 164).