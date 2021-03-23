В ВОЗ заявили, что разрыв в темпах вакцинации против COVID-19 в мире увеличивается

Разрыв в количестве прививок от коронавируса в богатых странах и государствах, получающих вакцину через международный механизм COVAX, увеличивается день ото дня. Обеспокоенность по этому поводу выразил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он расценил отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам в мире как "катастрофический моральный провал".

"В январе я сказал, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не будут предприняты срочные шаги для обеспечения равного распределения вакцин от COVID-19", - отметил гендиректор. "

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, "вакцинирующие сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых людей и других лиц, входящих в группу риска, в других государствах". Гебрейесус напомнил, что неравное распределение вакцин в мире "это не только моральное оскорбление", но еще и путь, ведущий к "самопоражению" в экономическом и эпидемиологическом плане.

Глава ВОЗ поставил в пример британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая, по его словам, является единственной фармацевтической фирмой, решившей не извлекать выгоду из производства вакцин против COVID-19 во время пандемии. Эта компания, продолжил он, "сделала существенный вклад" в обеспечение равного доступа к вакцинам в мире посредством "лицензирования ее технологий для других компаний".