В ВОЗ сообщили, что более 75% прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран

Успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX оказалось под угрозой из-за высокого спроса на вакцины в странах с высокими и средними доходами на душу населения. На настоящий момент подавляющее большинство прививок (76%) приходится всего на 10 стран мира, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая на организованной Всемирной торговой организацией конференции высокого уровня на тему помощи в развитии торговли, он отметил: "В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран". "Успех COVAX подвергается риску вследствие спроса на вакцины в некоторых государствах с высокими и средними доходами", - констатировал гендиректор и добавил, что до сих пор вакцинация "не была настолько равноправной, как хотелось бы".

Гебрейесус напомнил, что через механизм COVAX уже поставлено более 32 млн доз вакцин "57 государствам и экономикам". В ВОЗ ожидают, что до мая общий объем поставок достигнет 237 млн доз.

По словам главы организации, победить пандемию можно только в том случае, если относиться к охране здоровья как к "инвестиции в более безопасный, справедливый и процветающий мир", а не как к "трате средств". Он предупредил, что за пандемией COVID-19 придет "еще одна" и "страны продолжат сталкиваться с мириадами вызовов в сфере здравоохранения". В связи с этим Гебрейесус высказался в поддержку инициативы Индии и ЮАР, предложивших в ВТО устранить барьеры в сфере прав интеллектуальной собственности, мешающие налаживанию широкого производства вакцин от коронавируса в мире. "Если сейчас не время проявить гибкость, то когда? Это беспрецедентная ситуация", - резюмировал гендиректор.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с невысокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.