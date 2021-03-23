Главы МИД НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана
Министры иностранных дел 30 стран НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы не приняли финального решения, но решили, что будем обеспечивать безопасность наших войск", - сказал он.
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