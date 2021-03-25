ЕС и США решили запустить диалог по Китаю

Евросоюз и США запустили двусторонний диалог по Китаю - специальный постоянный формат консультаций по отношениям Запада с этой страной. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили запустить диалог ЕС - США по Китаю, который будет платформой для обсуждения широкого спектра вызовов и возможностей", - сказал Боррель.

По его словам, стороны будут регулярно встречаться в рамках диалога на уровне экспертов и высокопоставленных официальных лиц. "Мы будем обсуждать экономические вопросы, права человека, безопасность и сферы конструктивного сотрудничества с Китаем, например, климатические изменения", - добавил он.