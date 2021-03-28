Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить насилие и репрессии

Генсек ООН осуждает убийство десятков мирных граждан Мьянмы и призывает к скорейшему разрешению кризиса в стране. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] осуждает убийство десятков мирных граждан Мьянмы, включая детей и подростков, силами безопасности. <...> Продолжающееся насилие со стороны военных, которое привело сегодня к самым высоким потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Критически [важно] найти срочное решение этого кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте всемирной организации.

Гутерриш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он также добавил, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть призваны к ответственности.