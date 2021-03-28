Шесть человек пострадали при нападении в библиотеке в Канаде
Шесть человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на посетителей в библиотеке и рядом с ней в канадском Ванкувере.
Об этом в субботу сообщил телеканал СBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Нападавший задержан, но его личность пока не разглашается. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Начато расследование.
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