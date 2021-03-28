Более 565 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 126,35 млн, увеличившись за сутки более чем на 565 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,9 тыс., превысив 2,76 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 126 359 540 инфицированных и 2 769 473 умерших. Число заразившихся увеличилось на 565 997, умерших - на 9 997.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (224 366), на втором месте - Северная и Южная Америка (218 380), на третьем - Юго-Восточная Азия (71 502).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 859 706. Далее следуют Бразилия (12 404 414), Индия (11 971 624), Россия (4 519 832), Франция (4 435 057), Великобритания (4 329 184), Италия (3 512 453), Испания (3 247 738), Турция (3 179 115), Германия (2 772 401), Колумбия (2 367 337) и Аргентина (2 291 051).