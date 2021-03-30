Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

В мире 30 марта 2021 08:14 (UTC+04:00)
Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 эффективны на 90%, сообщили в понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом пишет NBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Директор Центров по контролю и заболеваний США доктор Рошель Валенски назвала это исследование "чрезвычайно обнадеживающим" на брифинге в понедельник, добавив, что оно "подчеркнуло важность получения обеих рекомендуемых доз вакцины для того, чтобы получить наибольший уровень защиты от COVID-19, особенно по мере того, как наши опасения по поводу вариантов обостряются."

Полученные результаты являются первыми реальными данными из США и совпадают с аналогичными исследованиями из других стран. Недавно проведенное в Израиле исследование показало, что вакцина Pfizer на 97 процентов эффективна в профилактике COVID-19.

В исследовании приняли участие 3950 человек из США, которые получили вакцину Pfizer или Moderna в разгар зимнего всплеска заболеваемости в стране, с середины декабря по середину марта. Это был медицинский персонал и сотрудники скорой помощи из шести штатов: Аризоны, Флориды, Миннесоты, Орегона, Техаса и Юты.

Через две недели после того, как участники получили обе дозы, их риск заражения SARS-CoV-2 был снижен на 90% (люди считаются полностью вакцинированными через две недели после того, как они получили свою последнюю дозу). Даже первая доза оказала эффект, снизив риск заражения на 80 процентов, выяснило исследование.

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