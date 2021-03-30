Лишь 17 стран отдают приоритет школьным учителям при вакцинации - ЮНЕСКО

Сохранение образовательного процесса необходимо в условиях пандемии, однако пока лишь 17 стран, включая Россию, включили преподавателей в список приоритетных профессий при вакцинации от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении ЮНЕСКО по итогам проведенного под эгидой этой организации совещания министров образования из 85 стран мира.

"Хотя защита учителей имеет важное значение для безопасного возобновления работы школ, исследование, проведенное ЮНЕСКО и Международной целевой группой по вопросам преподавательских кадров для достижения целей повестки дня "Образование-2030", показывает, что только 17 из 149 стран отдают приоритет учителям на первом этапе усилий по вакцинации", - гласит коммюнике.

"Защита учителей посредством массовых прививок имеет решающее значение, учитывая их ключевую роль в обеспечении права всех детей на качественное образование", - подчеркивает ЮНЕСКО. Организация обращает внимание на тот факт, что почти половина учащихся в мире по-прежнему страдают от частичного или полного закрытия школ и в результате пандемии "более 100 млн детей окажутся ниже минимального уровня владения навыками чтения".