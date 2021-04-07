SpaceX запустит в среду на орбиту группу из 60 интернет-спутников

Американская компания SpaceX планирует в среду вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 12:34 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1383 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 марта.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.