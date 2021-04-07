Facebook заявила, что последняя утечка данных произошла не из-за хакерского взлома

Социальная сеть Facebook во вторник заявила, что причиной недавней утечки данных более 530 млн пользователей стал не хакерский взлом ее систем - злоумышленники получили доступ к информации путем извлечения данных с web-ресурсов или так называемого web-скрейпинга, говорится в сообщении соцсети, опубликованном на ее официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы", - говорится в заявлении. Уточняется, что уязвимость системы, приведшая к утечке данных, была устранена.

Ранее портал Business Insider сообщил, что личные данные более 533 млн пользователей социальной сети Facebook были выложены на хакерском форуме.