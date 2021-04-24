В мире сделано уже более 1 млрд прививок от коронавируса
Более 1 млрд доз вакцин от коронавируса уже введено по всему миру. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, число введенных доз вакцин на 21:45 (GMT+4) составляет 1 002 938 540. Они были использованы в 207 странах и территориях, которые начали кампании по вакцинации.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 145 млн человек, почти 3,1 млн умерли.
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