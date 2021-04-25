Умер дизайнер Альбер Эльбаз

Дизайнер Альбер Эльбаз умер в возрасте 59 лет от последствий заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Figaro, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В швейцарской компании Richemont, которой принадлежит собственный бренд Эльбаза AZ Factory, подтвердили эту информацию. Руководство компании выразило соболезнования семье дизайнера и его друзьям. Согласно данным специализированного издания Women's Wear Daily, модельер умер в субботу в одной из парижских больниц.

Эльбаз родился в Марокко в 1961 году. Вскоре его семья переехала в Израиль, где в 1982 году он поступил на обучение в Шенкарский колледж дизайна. В 1996 году Эльбаз стал креативным директором дома моды Guy Laroche в Париже. Спустя два года по приглашению Пьера Берже модельер стал сотрудничать с домом Yves Saint Laurent.

С 2001 года на протяжении 14 лет Эльбаз занимал пост креативного директора Lanvin. Платья, разработанные им, носили Натали Портман, Деми Мур, Ума Турман и другие звезды кино.